Кремль выразил надежду на точку в конфликте между Арменией и Азербайджаном

Песков: Россия положительно относится к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Россия надеется на завершение конфликта между Арменией и Азербайджаном Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Россия приветствует шаги Армении и Азербайджана урегулировать конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU об отношении России к заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана.

«Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности, и которые будут способствовать дальнейшему движению по пути выполнения трехсторонних договоренностей», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что договоренности между сторонами представляют собой реалистичную базу для урегулирования конфликта.

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Россия приветствует шаги Армении и Азербайджана урегулировать конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU об отношении России к заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана. «Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности, и которые будут способствовать дальнейшему движению по пути выполнения трехсторонних договоренностей», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что договоренности между сторонами представляют собой реалистичную базу для урегулирования конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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