Кремль выразил надежду на точку в конфликте между Арменией и Азербайджаном

Россия приветствует шаги Армении и Азербайджана урегулировать конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU об отношении России к заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана.
«Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности, и которые будут способствовать дальнейшему движению по пути выполнения трехсторонних договоренностей», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что договоренности между сторонами представляют собой реалистичную базу для урегулирования конфликта.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!