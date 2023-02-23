Бывший российский олигарх снят с должности премьер-министра Нагорного Карабаха

Рубен Варданян отправлен в отставку с поста государственного министра Нагорного Карабаха

23 февраля 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Олигарх Рубен Варданян был отправлен в отсавку Фото: Павел Бедняков © URA.RU Основателя инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубена Варданяна сняли с поста премьер-министра Нагорного Карабаха. Об этом сообщил лидер непризнанной республики Араик Арутюнян на заседании парламента. «Я благодарен господину Варданяну за то, что он всегда старался максимально разделить со мной ответственность как в дружеских, так и в коллегиальных отношениях, а не пытался переложить ее на меня, ссылаясь на конституционные нормы. Но, с другой стороны, он осознавал и понимал масштабы и степень моей личной ответственности за создавшуюся ситуацию и дальнейшие проблемы», — заявил Араик Арутюнян. Его цитирует издание «Sputnik Армения». Освободившийся пост займет генеральный прокурор республики Гурген Нерсисян. Рубен Варданян является бывшим владельцем первой в России инвестиционной компании «Тройка диалог». Компания должна была стать новым финансовым институтом международного уровня в зарождающейся в России рыночной экономике. В настоящий момент «Тройка диалог» продана Сбербанку. Состояние олигарха оценивается в 1 млрд долларов. Варданян переехал в Нагорный Карабах и отказался от российского гражданства, передает RT. Был назначен на пост премьера Нагорного Карабаха в сентябре 2022 года.

Основателя инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубена Варданяна сняли с поста премьер-министра Нагорного Карабаха. Об этом сообщил лидер непризнанной республики Араик Арутюнян на заседании парламента. «Я благодарен господину Варданяну за то, что он всегда старался максимально разделить со мной ответственность как в дружеских, так и в коллегиальных отношениях, а не пытался переложить ее на меня, ссылаясь на конституционные нормы. Но, с другой стороны, он осознавал и понимал масштабы и степень моей личной ответственности за создавшуюся ситуацию и дальнейшие проблемы», — заявил Араик Арутюнян. Его цитирует издание «Sputnik Армения». Освободившийся пост займет генеральный прокурор республики Гурген Нерсисян. Рубен Варданян является бывшим владельцем первой в России инвестиционной компании «Тройка диалог». Компания должна была стать новым финансовым институтом международного уровня в зарождающейся в России рыночной экономике. В настоящий момент «Тройка диалог» продана Сбербанку. Состояние олигарха оценивается в 1 млрд долларов. Варданян переехал в Нагорный Карабах и отказался от российского гражданства, передает RT. Был назначен на пост премьера Нагорного Карабаха в сентябре 2022 года.