17:26 27 апреля 2017 12

Начало ядерной войны уже не кажется России фантастикой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В случае ядерного удара по России военные способны отразить менее половины всех ракет. Это означает, что все остальные долетят до цели. По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, ни одна новейшая система противоракетной безопасности не способна полностью противостоять угрозе.

Накануне, 26 апреля, начальник главного оперативного управления Генштаба России генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что средства системы противоракетной обороны США представляют угрозу стратегическим ядерным силам России и Китая, потому как обладают потенциалом перехвата баллистических ракет.

По его мнению, «в дальнейшем эти возможности будут возрастать». По словам высокопоставленного военного, США также имеют все возможности для нанесения скрытого ядерного удара по России. В частности, угрозу создает «нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории».

США имеют возможность нанести ядерный удар по России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В четверг, 27 апреля, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью журналистам пояснил, что предупреждение Генштаба России о том, что США имеют все возможности для нанесения скрытого ядерного удара по нашей стране, являются сигналом американскому руководству о том, что российское правительство готово к абсолютно любому развитию событий.

Руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок в беседе с «URA.RU» признал, что риск нанесения ядерного удара по России со стороны США действительно сохраняется.

«Сейчас складывается очень сложная внешнеполитическая ситуация. Конечно, я не думаю, что американцы пойдут на такие вещи, поскольку они тоже понимают, что последует ответ с российской стороны», — пояснил Цыганок.

В то же время он отметил, что система противодействия ядерному удару замыкается на работу космических аппаратов, которые «засекают» момент пуска ядерной ракеты и посылают соответствующий сигнал.

«Сейчас проблема заключается в том, что ракеты вполне могут поразить низкоорбитальные спутники. Кроме того, следует понимать, что любая, даже самая совершенная система ПРО, „отбивает“ только 30-40 процентов ракет, все остальные долетают до цели», — подчеркнул эксперт.

Полковник запаса, член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский пояснил «URA.RU», что такие заявления Генштаба России актуализируют проблему гонки вооружений.

«Как парировать такие угрозы, мы знаем. Работа в этом направлении активно идет. Однако сам факт этой угрозы провоцирует очередную гонку вооружений, что чревато расходованием колоссальных средств», — сказал Мураховский.

Он подтвердил, что ни о какой стопроцентной эффективности даже самых новейших систем противоракетной обороны не идет и речи. «Например, нынешняя система ПРО США, насколько известно, рассчитана на перехват 10 боевых блоков», — отметил эксперт.

Главная проблема заключается в том, что Запад фактически стянул ядерное оружие на границы с Россией, рассказал «URA.RU» аналитик из Центра изучения прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

«В последнее время много пишут о том, что США разворачивают системы ПРО в непосредственной близости от границ с России. Это ерунда, легенда, не более того. На самом деле речь идет об установках, которые способны в случае необходимости нанести ядерный удар по России. Сложность ситуации в том, что времени на ответную реакцию остается крайне мало, так как установки стоят фактически у ворот нашей страны. Такого еще никогда не было», — признал Жилин.

Военный эксперт Михаил Тимошенко в разговоре с «URA.RU» предположил, что речь может идти о глобальном молниеносном ядерном ударе США под прикрытием средств ПРО.

«Все зависит от того, при помощи чего может быть нанесен удар. Если американские эсминцы сумеют зайти на Северный морской путь, то все, пиши пропало. В таком случае мы просто не сможем перехватить ракеты. Еще Сталин говорил, что со стороны Арктики мы ничем не прикрыты», — добавил Тимошенко.