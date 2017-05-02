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02 мая 2017
01 мая 2017
03:39  02 мая 2017 0

Госдеп США предупреждает о новых терактах в Европе

Тротил, взрывчатка, бомба замедленного действия, терроризм, взрывчатка, тротил, бомба замедленного действия, динамит
Госдеп США предупреждает об активизации террористов-одиночекФото: depositphotos.com © URA.RU

Госдепартамент США предупреждает об угрозе новых террористических атак в Европе, в связи с чем призывает своих граждан, находящихся в этой части света, не терять бдительности.

«Недавние инциденты во Франции, России, Швеции и Соединенном Королевстве демонстрируют, что „Исламское государство“, „Аль-Каида“ (запрещенные в РФ террористические группировки) и их ячейки располагают возможностями планировать и осуществлять террористические атаки в Европе», — приводит ТАСС выдержки из официального заявления Госдепартамента США.

По мнению ведомства, террористы могут активизироваться в ближайшие четыре месяца, когда начнется летний сезон отпусков. Действие предупреждения Госдепа истекает 1 сентября 2017 года, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В Госдепартаменте предупреждают своих граждан, что объектами совершения терактов обычно становятся транспортные узлы, торговые центры, правительственные здания, а также общественные места и достопримечательности. Атаки могут осуществляться террористами-одиночками, «без всякого предупреждения», передает «Газета.ру».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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