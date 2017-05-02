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02 мая 2017
14:21  02 мая 2017 4

Роструд опубликовал график выходных в честь Дня Победы

Акция байкеров Ночные волки к 70летию победы в ВОВ. Екатеринбург, 9мая, день победы
На празднование Дня Победы у россиян будет четыре выходных дняФото: Александр Мамаев © URA.RU

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе. В связи с празднованием Дня Победы отдых на предстоящей неделе затянется сразу на четыре дня, а следующая рабочая неделя будет короткой — всего три дня.

Два дня отдыха станут календарными выходными — суббота, 6 мая, и воскресенье, 7 мая. Нерабочим будет понедельник, 8 мая. Выходной на этот день перенесли с январских праздников, в частности, 7 января, который приходился на субботу. Сам праздничный день — 9 мая будет тоже выходным, напоминает телеканал 360.

На следующей неделе будет всего три рабочих дня — 10, 11 и 12 мая.

Нина Калинина
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