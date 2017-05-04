23:46 04 мая 2017 0

Генпрокуратура подозревает "Почту России" в превышении полномочий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральная прокуратура РФ отправила в Следственный комитет данные для возбуждения уголовного против «Почты России». Речь идет о покупке двух самолетов Ту-204 руководством почтового ведомства.

«Действительно, в следственные органы направлены материалы проверки, проведенной Генпрокуратурой по факту приобретения руководством „Почты России“ двух самолетов Ту-204. Мы усматриваем в действиях руководства „Почты России“ признаки преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)», — заявил агентству «Интерфакс» официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По данным газеты «Коммерсант», прокурорская проверка показала, что «Почта России» сдавала самолеты в аренду авиакомпании «Авиастар-ТУ», а затем вновь арендовала их авиаперевозчика «на заведомо невыгодных» условиях. При этом уточняется, что «Почта России» не имела разрешения на полеты.

Согласно результатам проверки, за первый месяц аренды Ту-204 авиакомпания получила от «Почты России» 151 млн руб за эксплуатацию самолетов, при этом сам «Авиастар-ТУ» заплатил ведомству в качестве арендной платы 71 млн рублей.