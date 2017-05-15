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15 мая 2017
10:09  15 мая 2017 4

Учеников подмосковной школы заставляют изучать биографию Киркорова в угоду главе поселка

Открытая лицензия от 07.10.2016, киркоров филипп
Изучение жизни и творчества Филиппа Киркорова вызвало возмущение у родителей учениковФото: wikimedia.org

Педагоги подмосковного поселка Деденево весь день учили со школьниками биографию певца Филиппа Киркорова, а на перемене по громкоговорителю крутили его песни в честь 50-летнего юбилей артиста. Инициатором стала директор Деденевской средней школы им. Крупской Валентина Лаврентьева.

Как оказалось, изучать творчество и биографию артиста директор школы распорядилась в угоду главе поселка Светлане Тягачевой, которая знает певца лично и очень любит его песни. Несколько лет назад Тягачева присутствовала на крестинах детей Киркорова, пишет «Коммерсант».

Родители выразили недовольство по данному поводу и начали писать жалобы. Их недовольство вызвано скандальной репутацией артиста, а также сомнительность ценности исполненных им песен. Родителей также возмутил тот факт, что в учебном заведении рассказывают певце, которого обвиняют в пропаганде гомосексуализма.

Руководство школы начало грозить родителям в Интернете судом за клевету, но потом резко перестало комментировать тему. После этого скандала директор школы ушла на больничный.

Нина Калинина
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