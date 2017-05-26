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26 мая 2017
21:01  26 мая 2017 0

325 млн долларов — незамедлительно. Россия требует от Украины вернуть долг с процентами

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Лондонский суд проходит в ускоренном порядкеФото: depositphotos.com © URA.RU

Россия потребовала от Украины зарезервировать 325 млн долларов в качестве процентов, связанных с исполнением долга перед Москвой в размере 3 млрд долларов. Об этом заявил на заседании в Высоком суде Лондона юрист компании The Law Debenture Trust Corporation, адвокат Майк Говард, представляющий российскую сторону.

Ховард заявил, что Украина обязана незамедлительно выплатить России 325 млн долларов. По его словам, Киев обязан исполнить судебное решение о выплате Москве долга, поскольку у него нет правовых оснований игнорировать это решение и не исполнять свои обязательства. Также юрист отметил, что оснований для невыплаты процентов по долгу тоже нет, пишет «Федеральное агентство новостей».

Между тем как на судебных слушаниях в Высоком суде Лондона заявил украинский юрист Бэнкин Тэнки, если Украина рассчитается с Россией, выплатив ей трехмиллиардный долг, она не сможет реализовать программу Международного валютного фонда и вернуть долг кредиторам, сообщает агентство Nation News.

По словам представителя украинской стороны, Киев уважает решение суда, на что указывает присутствие в зале министра финансов Украины Александра Данилюка. Ранее Высокий суд Лондона принял решение рассмотреть дело о долге Украине перед Россией в ускоренном порядке.

Лев Истомин
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