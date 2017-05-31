Владимир Путин рассказал о своем участии в выборах-2018

02:13 31 мая 2017 0

Владимир Путин отказался сообщать французским СМИ о своих планах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин заявил, что готов выступить гарантом проведения выборов-2018 в полном соответствии с конституцией и законами РФ. Об этом президент России рассказал в интервью французской газете Figaro.

«Вы знаете, у нас все последние избирательные кампании проходят в строгом соответствии с российской конституцией. И я сделаю всё для того, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом — повторяю ещё раз, в строгом соответствии с законом и конституцией», — цитирует Путина РИА Новости.

Президент России также добавил, что все кандидаты, имеющие право выставлять свои кандидатуры на выборах различных уровней, получат такую возможность. «Все люди, которые пройдут предусмотренные законом процедуры, безусловно, могут и будут принимать участие, если они этого хотят, в выборах всех уровней», — заявил Путин.

При этом российский президент отказался отвечать на вопрос о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах. «Что касается кандидатов, то об этом ещё рано говорить», — отметил действующий глава государства.