Рогозин назвал причину предстоящего развала НАТО

22:08 02 июня 2017 0

Рогозин считает, что НАТО развалится из-за отсутствия врага Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предсказал распад Североатлантического альянса. По словам Рогозина, это произойдет из-за отсутствия у него предмета деятельности.

По словам Рогозина, НАТО «начинает скучать и хиреть» в условиях отсутствия реального противника, для противодействия которому и создавалась организация. Альянс активно пытается создать такого «врага» из России, но у него ничего не выйдет, отметил вице-премьер, пишет «Экономика сегодня».

Нынешнее состояние мировой политики и экономики говорит о вырождении таких методов, как конфронтация, которые до этого активно практиковались НАТО. Ведущие экономисты и политики Запада продолжают активное взаимодействие с РФ, несмотря на позицию альянса, и это говорит о том, что НАТО в итоге развалится из-за отсутствия предмета деятельности, резюмировал Рогозин.

Ранее президент России Владимир Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США, заявив о беспокойстве Москвы растущей военной активностью альянса у российских границ.