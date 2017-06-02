{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 июня 2017
22:08  02 июня 2017 0

Рогозин назвал причину предстоящего развала НАТО

Госсовет в Нижнем Тагиле, мантуров денис, рогозин дмитрий, левитин игорь
Рогозин считает, что НАТО развалится из-за отсутствия врагаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предсказал распад Североатлантического альянса. По словам Рогозина, это произойдет из-за отсутствия у него предмета деятельности.

По словам Рогозина, НАТО «начинает скучать и хиреть» в условиях отсутствия реального противника, для противодействия которому и создавалась организация. Альянс активно пытается создать такого «врага» из России, но у него ничего не выйдет, отметил вице-премьер, пишет «Экономика сегодня».

Нынешнее состояние мировой политики и экономики говорит о вырождении таких методов, как конфронтация, которые до этого активно практиковались НАТО. Ведущие экономисты и политики Запада продолжают активное взаимодействие с РФ, несмотря на позицию альянса, и это говорит о том, что НАТО в итоге развалится из-за отсутствия предмета деятельности, резюмировал Рогозин.

Ранее президент России Владимир Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США, заявив о беспокойстве Москвы растущей военной активностью альянса у российских границ.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров