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03 июня 2017
Главные новости Москвы
17:01  03 июня 2017 0

Украинцам разрешат вооружаться

Открытая лицензия на 04.08.2015. Тюрьма. Наручники. Криминал., патроны, пистолет, оружие, гильзы, криминал
Верховная Рада рассмотрит законопроект о свободном обращении оружияФото: Pixabay

Законопроект о свободном обращении оружия на Украине рассмотрит Верховная Рада. Об этом заявил председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны украинского парламента Сергей Пашинский.

«Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг надо делать», — приводит слова Пашинского телеканал 360.

Он, тем не менее, отметил, что сперва надо определиться, каким категориям украинцев можно без опаски доверить оружие. Например, к ним могут относиться те, кто «без замечаний» служил в армии, полиции или в Службе безопасности Украины, передает РИА «Новости».

Законопроект может быть рассмотрен на заседании Верховной рады уже осенью.

Наталья Володина
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