10:20 06 июня 2017 0

Тиграм дали поохотиться - как в естественной среде Скрин видео Youtube

В китайском зоопарке смотрители скормили трем тиграм живого осла. Инцидент, предположительно, произошел в городе Чанчжоу.

На кадрах видео, размещенного на Youtube, запечатлено, как сотрудники зоопарка отправляют в воду испуганное животное. Спустя некоторое время на него нападает один из хищников. Осел пытается спастись, но тигры расправляются с беззащитным животным.

На то, чтобы расправиться с жертвой, у тигров ушло полтора часа, отмечает РИА Новости.