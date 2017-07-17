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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Москвы
22:25  17 июля 2017 5

Украинцы соскучились по крымскому морю. В пробках на КПП стоят по 13 часов

Изварино. Граница. Очередь бегущих из Украины в Россию, кпп, граница, изварино
Украинские туристы застряли по пути в КрымФото: Карина Ванеш © URA.RU
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Многокилометровые очереди образовались на въезде в Крым со стороны Украины. В автомобилях перед погранпунктом по неизвестной причине жители томятся в ожидании проезда к морю по 13 часов.

В субботу время ожидания на пункте пропуска «Чонгар» в среднем составило 13 часов. Ответственность за это ФСБ возложила на украинских пограничников, сообщает РИА «Новости». «Поездка к морю отнимает у них [украинцев] „немало терпения и нервов“, а у некоторых и здоровья. В километровых очередях перед украинским КПВВ (контрольным пунктом въезда — выезда) по неизвестным причинам отдыхающим приходится часами томиться под палящим солнцем», — отметили в ведомстве.

По данным ФСМБ за прошедшие выходные Границу Украины и России пересекли более 24,5 тысяч граждан Украины. Там отметили, что препятствия были созданы только украинскими пограничниками. Российская граница работала в штатном режиме.

Ранее глава парламентского комитета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что украинская сторона препятствует туристам, которые хотят отдохнуть в Крыму. По его словам, на Украине даже вывешивают запугивающие билборды, а на границе искусственно создаются очереди, пишет телеканал 360.

Нина Калинина
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