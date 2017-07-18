Киев начал туристическую блокаду Крыма

Украинским пограничникам отдан приказ препятствовать гражданам страны ездить в Крым. Об этом сообщил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.
«Киев предпринял попытку организовать новую блокаду полуострова, на этот раз туристическую. Наши источники из числа служащих госпогранслужбы Украины сообщают о том, что получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия», — цитирует «Ридус» Смирнова.
Чиновник считает, что политика Киева продиктована страхом того, что украинцы смогут наблюдать обстановку на полуострове, которая резко отличается от той, которую рисует пропаганда Украины.
Ранее RT сообщил о том, что 18 июля на въезде в Крым со стороны Украины образовались километровые очереди.