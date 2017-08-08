Ученые обнаружили на снимках крупнейшего в Солнечной системе астероида Цереры необычные образования в одном из кратеров на поверхности спутника Хаулани.
По мнению специалистов, кратер мог образоваться в результате падения на астероид гигантского космического корабля внеземного происхождения, обломки которого продолжают виднеться из-под слоя каменной породы, пишет «Федеральное агентство новостей».
На снимках, сделанных с космического аппарата Dawn, уфологи отметили большое количество ярких образований, которые могут быть связаны с замерзшим океаном, периодически прорывающимся на поверхность.