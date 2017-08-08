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08 августа 2017
14:09  08 августа 2017 0

На гигантском астероиде нашли огромный разбившийся НЛО. ВИДЕО

Его обломки видны из-под слоя каменной породыФото: скрин видео NASA Jet Propulsion Laboratory

Ученые обнаружили на снимках крупнейшего в Солнечной системе астероида Цереры необычные образования в одном из кратеров на поверхности спутника Хаулани.

По мнению специалистов, кратер мог образоваться в результате падения на астероид гигантского космического корабля внеземного происхождения, обломки которого продолжают виднеться из-под слоя каменной породы, пишет «Федеральное агентство новостей».

На снимках, сделанных с космического аппарата Dawn, уфологи отметили большое количество ярких образований, которые могут быть связаны с замерзшим океаном, периодически прорывающимся на поверхность.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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