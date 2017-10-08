{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 октября 2017
07 октября 2017
04:44  08 октября 2017 0

В Саудовской Аравии совершено нападение на королевский дворец

Король Саудовской Аравии накануне завершил свой официальный визит в МосквуФото: официальный сайт президента РФ

Двое охранников погибли в результате нападения на королевский дворец Дар ас-Салям в Саудовской Аравии. Еще три человека пострадали.

Сам нападавший — 28-летний Мансур аль-Амри — был убит ответным огнем.

Как сообщает RT, у нападавшего кроме автомата Калашников, из которого он вел стрельбу, были обнаружены несколько бутылок с горючей жидкостью. Мотивы и обстоятельства нападения устанавливаются.

Отметим, накануне завершился официальный визит короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза аль-Сауда в Москву. В ходе переговоров монарха с президентом РФ Владимиром Путиным были подписаны 14 документов о сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров