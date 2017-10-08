В Саудовской Аравии совершено нападение на королевский дворец

04:44 08 октября 2017 0

Король Саудовской Аравии накануне завершил свой официальный визит в Москву Фото: официальный сайт президента РФ

Двое охранников погибли в результате нападения на королевский дворец Дар ас-Салям в Саудовской Аравии. Еще три человека пострадали.

Сам нападавший — 28-летний Мансур аль-Амри — был убит ответным огнем.

Как сообщает RT, у нападавшего кроме автомата Калашников, из которого он вел стрельбу, были обнаружены несколько бутылок с горючей жидкостью. Мотивы и обстоятельства нападения устанавливаются.

Отметим, накануне завершился официальный визит короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза аль-Сауда в Москву. В ходе переговоров монарха с президентом РФ Владимиром Путиным были подписаны 14 документов о сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией.