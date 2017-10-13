Захарова назвала CNN бездарным телеканалом

11:41 13 октября 2017 0

По версии CNN, Россия провоцировала американцев играть в Pokemon Go в местах убийств чернокожих Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения CNN по поводу «российского следа» в расовом конфликте в США.

«Исходя из логики CNN, — пишет она, — афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов. Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Захарова отметила, что американцы снова винят в своих проблемах русских и «управляемых ими покемонов».

Ранее журналисты CNN рассказали, что российские власти создали акцию, участники которой — американцы — должны были играть в Pokemon Go в местах, где темнокожие граждане США были застрелены полицейскими, напоминают «Дни.ру».