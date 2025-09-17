В Красноярске назначили врио мэра после отставки арестованного Логинова

Врио мэра Красноярска назначен Роман Одинцов
© Служба новостей «URA.RU»
Роман Одинцов стал врио мэра Красноярска
Роман Одинцов стал врио мэра Красноярска

Первый замглавы Красноярска Роман Одинцов назначен временно исполняющим полномочия мэра города. Соответствующий указ подписал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

«Котюков подписал указ о назначении Романа Одинцова временно исполняющим полномочия главы города Красноярска», — написали на официальном сайте региона. Указ начинает действовать с момента его подписания.

Накануне мэр Красноярска Владислав Логинов, находящийся под арестом, принял решение оставить свой пост. Совет, соответствующее заявление об отставке поступило от Логинова. Напомним, ранее чиновник был задержан по подозрению в получении взятки.

