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24 октября 2017
Главные новости Москвы
16:57  24 октября 2017 0

Собчак обвинили в желании «пропиариться» на теме Крыма

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., за, вопрос из зала, собчак ксения, голосование
Собчак назвала полуостров украинскимФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Крымский вице-премьер Дмитрий Полонский заявил, что слова телеведущей Ксении Собчак об украинском статусе Крыма являются политическим ходом.

«Прежде чем делать такие заявления, нужно профессионально разбираться», — рассказал RT высокопоставленный чиновник. По мнению Полонского, референдум о присоединении полуострова к России соответствовал не только законам республики Крым, но и международному праву.

Сам вице-премьер уверен, что позиция Собчак по Крыму является «политическим ходом» и желанием «пропиариться». При этом Полонский отметил, что с юридической точки зрения заявления Собчак «ничтожны» и свидетельствуют о ее «непрофессионализме».

Как сообщало «URA.RU», заявившая о президентских амбициях Собчак назвала присоединение Крыма к России нарушением международного права.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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