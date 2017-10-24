Собчак обвинили в желании «пропиариться» на теме Крыма

Крымский вице-премьер Дмитрий Полонский заявил, что слова телеведущей Ксении Собчак об украинском статусе Крыма являются политическим ходом.
«Прежде чем делать такие заявления, нужно профессионально разбираться», — рассказал RT высокопоставленный чиновник. По мнению Полонского, референдум о присоединении полуострова к России соответствовал не только законам республики Крым, но и международному праву.
Сам вице-премьер уверен, что позиция Собчак по Крыму является «политическим ходом» и желанием «пропиариться». При этом Полонский отметил, что с юридической точки зрения заявления Собчак «ничтожны» и свидетельствуют о ее «непрофессионализме».
Как сообщало «URA.RU», заявившая о президентских амбициях Собчак назвала присоединение Крыма к России нарушением международного права.