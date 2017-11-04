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04 ноября 2017
03 ноября 2017
11:11  04 ноября 2017 0

В Калининграде по подозрению в вымогательстве 50 тысяч долларов арестован депутат

Открытая лицензия 17.06.2015. Банкрот., доллары, деньги, банкрот
По версии следствия, Рудников вымогал деньги у главы регионального СКФото: Ken Teegardin/Flickr

Центральный районный суд Калининграда на два месяца арестовал депутата Калининградской областной Думы и учредителя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова. Мужчину подозревают в вымогательстве 50 тысяч долларов, сообщает ТАСС.

Суд избрал для Рудникова меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 января 2018 года.

По версии следствия, Рудников вымогал 50 тысяч долларов у главы Следственного управления СК РФ по Калининградской области Виктора Леденева. Эти деньги силовик должен был заплатить за прекращение публикаций о нем. Сам депутат утверждает, что история с вымогательством является «провокацией».

Рудникова задержали 1 ноября. По статье «Вымогательство» ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Олег Теплоухов
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