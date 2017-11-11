10:00 11 ноября 2017 0

Оппозиционный блогер Юрий Дудь интересует Кремль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Здравствуйте! Сегодня 11 ноября. Главное за эту неделю:

Владимир Путин посетил Челябинск. Он встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и вспомнил, как они пили пиво. А уже в самолете, глава России позвонил челябинской дольщице, пообещав помощь. Она пострадала от застройщика, заморозившего строительство целого микрорайона.

Россиянин выиграл в лотерею более 500 миллионов рублей. Эксперты посоветовали счастливчику «залечь на дно» и рассказали, чему должен научить других огромный выигрыш.

Чеченский вор в законе похвастался фотографиями из элитной камеры в уральской тюрьме. На фоне обоев, ламината и в солнечных очках.

Оппозиционный блогер Юрий Дудь рискует попасть под крыло Кремля. Его опасные интервью бьют все рекорды Youtube.

Конфликт региональной власти с силовиками разгорается, а Кремль не вмешивается. Читайте, почему новые назначения взамен прежних губернаторов привели к напряженности в регионах.

В Кургане местный «Ганнибал Лектер» зверски избил, а затем четыре часа зубами рвал тело женщины. Жертва выжила чудом, а у мужчины остались ключи от ее квартиры. Несмотря на это, он остался на свободе, затем бежал и был пойман.