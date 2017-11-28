20:28 28 ноября 2017 0

ГИБДД выясняет личность водителя Фото: alpinesherpa.com

Столичная ГИББД изучает видеозапись автогонок, которые на Кутузовском проспекте устроила золотая молодежь. Ролик с опасным перестроением опубликован в Instagram-сообществе «Richrussiankids».

На кадрах видно, как водитель, перестраиваясь из ряда в ряд на бешеной скорости, обгоняет другие автомобили и многократно нарушает правила дорожного движения. В конце ролика автолюбитель выехал на разделительную полосу. «Когда торопишься за закладкой», — так подписали видео сами автохамы.



Как сообщает «Национальная служба новостей», в данный момент московская автоинспекция изучает видеозапись гонок и пытается установить личность водителя.

Ранее российские соцсети поразил другой автохам — 18-летний сын бизнесмена из Подмосковья. Молодой человек, матерясь, разгонял пешеходов на тротуаре, чтобы объехать пробку. Видео с наездом на пешеходов он выложил в Instagram сам.