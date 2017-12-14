Госдума избавит россиян от «бесконечного» сбора справок для получения госуслуг

06:56 14 декабря 2017 0

Госорганам запретят требовать от россиян ненужные справки Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Государственным органам и многофункциональным центрам запретят неоднократно требовать от россиян донести те или иные справки для получения госуслуг. Кроме того, власти намерены упростить механизм подачи жалоб на чиновника, настаивающего на необоснованном количестве документов, и сократить сроки их рассмотрения. Если претензии сочтут обоснованными, провинившийся сотрудник должен будет извиниться перед клиентом. Соответствующие поправки в закон 14 декабря планирует поддержать комитет Госдумы по федеративному устройству.

Авторами идеи стали депутаты парламента Ирина Яровая, Тамара Фролова и Валерий Иванов. По их словам, документ призван устранить административные препятствия для получения государственных и муниципальных услуг. Поправками, как пишут «Известия», предлагается запретить МФЦ и другим органам требовать от граждан документы, отсутствие или недостоверность которых не были указаны при первоначальном отказе в предоставлении госуслуги. Исключением является лишь изменение законодательства. Если же это произошло по вине сотрудника МФЦ, он будет привлечен к ответственности.

Сроки рассмотрения жалоб по таким случаям сократятся с 15 до 10 дней, а в случае обжалования отказа в приеме документов — с пяти до трех дней. При этом госорган, как отмечается в документе, должен будет принести гражданину официальные извинения и рассказать о действиях, которые были предприняты для исправления ситуации.

«Если гражданин придет в МФЦ или любое другое место оказания госуслуг с исправленными документами, его не „развернут“ переделывать что-то еще. Это убережет человека от траты времени, сил и нервов. А главное — он может планировать сроки получения услуги и быть уверенным, что они не изменятся», — пояснила в беседе с изданием цель инициативы вице-спикер Ирина Яровая.