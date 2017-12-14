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14 декабря 2017
15:40  14 декабря 2017 0

Для вербовщиков террористов утвердили пожизненный срок

Терроризм, террористы , терроризм, террорист
Вербовщики и спонсоры террористов окажутся за решеткой пожизненноФото: depositphotos.com © URA.RU

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов. Кроме того, депутаты ввели в Уголовный кодекс России понятие «пропаганда терроризма».

За вербовку террористов будет предусмотрено тюремное заключение вплоть до пожизненного, и денежный штраф до 700 тысяч рублей, сообщает «Национальная служба новостей». Автором законопроекта выступил первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. В разговоре с телеканалом 360 депутат пояснил, что также ужесточена ответственность за финансирование и организацию террористических группировок. Прошедших обучение для совершения террористической деятельности преследовать по закону будут тоже более жестко.

За вовлечение человека в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренного статьей о терроризме УК РФ 205, в том числе обучение в целях терроризма или подключение к деятельности террористической организации, а также финансирование терроризма, вооружение или подготовку террористов и прочее, означает наказание на срок от восьми до 20 лет, либо пожизненно, тогда как сегодня максимальное наказание за подобные деяния — до 10 лет лишения свободы, уточняет информагентство Nation News.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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