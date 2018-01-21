Грудинин и Зюганов возложили цветы к мавзолею в годовщину смерти Ленина

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и депутаты Госдумы возложили цветы к мавзолею на Красной площади в честь 94-й годовщины со дня смерти Владимира Ленина.
Во время церемонии Грудинин напомнил, что является директором совхоза имени Ленина и объяснил, почему не собирается его переименовывать. «Не жалеем ни секунды, что мы не переименовались, хотя очень много было предложений от власти переименовать совхоз в другое хозяйство. Те идеи, которые Владимир Ильич Ленин выдвигал, ради которых погибли очень много наших соотечественников, те идеи, они захватили весь мир», — цитирует кандидата РИА «Новости».
Накануне годовщины в российском обществе традиционно развернулась дискуссия о том, стоит ли дальше держать тело Ленина в мавзолее или же настало время захоронить его. Владимир Путин в одном из своих интервью сравнил отношение коммунистов к этому вопросу с почитанием мощей святых у христиан. Как пишет Nation News, в КПРФ с такой трактовкой в целом согласились.
При этом Геннадий Зюганов резко высказался в адрес тех, кто мечтает вынести тело из Мавзолея. «Отстаньте вы, гробокопатели и мерзавцы, от Красной площади и красного некрополя. Мы никогда не дадим его разрушить», — цитирует RT лидера российских коммунистов.