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24 января 2018
23 января 2018
20:23  23 января 2018 6

Путин рассказал, как будут наказывать провинившихся судей

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Президент пообещал избавить суды от рутиныФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российскую судебную систему ждет ряд нововведений, которые позволят разгрузить суды. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном 95-летию Верховного суда РФ.

Речь идет о создании самостоятельных апелляционных и кассационных судов, автоматизированном распределении дел между судьями, освобождении председателей судов от хозяйственной и административной деятельности. Эти изменения будут способствовать усовершенствованию судебной системы страны, отметил президент.

Он также рассказал, что к провинившимся судьям планируют применять новую дисциплинарную меру — понижение квалификационного класса, чтобы разделить серьезный проступок и незначительный промах судьи, пишет РАПСИ. При этом глава государства отметил, что все нововведения в судебной системе должны приниматься без спешки и быть тщательно взвешены.

Британцы были бы рады, если бы их страну возглавил Путин, который «не позволил бы ей стать подстилкой Европы». Такой ответ прозвучал на слова главы Генштаба ВС Великобритании Николаса Картера, назвавшего Россию врагом, напоминает «Утро.ру». А в Болливуде хотят снять фильм о Путине. Режиссер считает, что «хорошая история» понравится зрителям на любом языке, сообщают argumenti.ru.

Артем Косых
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