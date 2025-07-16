Пашинян заявил о планах полностью выйти из ОДКБ

Армения, скорее всего, полностью выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), нежели восстановит свое участие в ее деятельности. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Я считаю более вероятным выход Армении из ОДКБ, чем разморозку ее участия в организации», — отметил глава армянского правительства, комментируя будущее взаимоотношений с альянсом. Трансляцию выступления велась Общественной телекомпанией Армении.
Ранее Армения официально отказалась подписывать ключевой документ, связанный с финансированием ОДКБ. Как сообщили в пресс-службе МИД республики, армянская сторона уведомила секретариат организации о решении не подписывать постановление Совета коллективной безопасности ОДКБ «О бюджете на 2024 год» и отказаться от участия в соответствующем финансировании.
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