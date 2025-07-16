Пашинян заявил о планах полностью выйти из ОДКБ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пашинян высказался о выходе Армении из ОДКБ
Пашинян высказался о выходе Армении из ОДКБ Фото:

Армения, скорее всего, полностью выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), нежели восстановит свое участие в ее деятельности. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Я считаю более вероятным выход Армении из ОДКБ, чем разморозку ее участия в организации», — отметил глава армянского правительства, комментируя будущее взаимоотношений с альянсом. Трансляцию выступления велась Общественной телекомпанией Армении. 

Ранее Армения официально отказалась подписывать ключевой документ, связанный с финансированием ОДКБ. Как сообщили в пресс-службе МИД республики, армянская сторона уведомила секретариат организации о решении не подписывать постановление Совета коллективной безопасности ОДКБ «О бюджете на 2024 год» и отказаться от участия в соответствующем финансировании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армения, скорее всего, полностью выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), нежели восстановит свое участие в ее деятельности. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.  «Я считаю более вероятным выход Армении из ОДКБ, чем разморозку ее участия в организации», — отметил глава армянского правительства, комментируя будущее взаимоотношений с альянсом. Трансляцию выступления велась Общественной телекомпанией Армении.  Ранее Армения официально отказалась подписывать ключевой документ, связанный с финансированием ОДКБ. Как сообщили в пресс-службе МИД республики, армянская сторона уведомила секретариат организации о решении не подписывать постановление Совета коллективной безопасности ОДКБ «О бюджете на 2024 год» и отказаться от участия в соответствующем финансировании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...