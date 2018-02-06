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06 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:46  06 февраля 2018 1

Никас Сафронов поймал Шурыгину на клевете

От Дианы Шурыгиной потребовали прекратить лить грязь в адрес родного городаФото: Диана Шурыгина, Instagram

Диана Шурыгина, ставшая известной благодаря серии телеэфиров на федеральном канале, после переезда из Ульяновска в Москву высказалась о своем родном городе: «Это быдло-город, там 60-70% людей — просто отморозки». Слова девушки возмутили художника Никаса Сафронова, также уроженца Ульяновска.

«Я могу с уверенностью сказать, что слова Дианы про быдло-город — клевета и лжесвидетельство по отношению к Ульяновску, — высказался Сафронов. — Во всех городах планеты каждый день происходит что-то плохое, и судить о стране, регионе или городе по этому — большая необъективность». Об этом сообщает «Дни.ру».

По словам художника, девушку можно понять. «После того что случилось, ей весь мир кажется враждебным. Но нужно иметь чуточку здравого смысла, чтобы не грести всех под одну гребенку, — считает Сафронов. — Скорее всего, Диана плохо училась в школе и не обладает объективными реалиями. Мне ее жаль, но это говорит исключительно о личной субъективной обиде».

Кроме того, Никас Сафронов высказался, что не надо лить грязь на город, который этого не заслуживает. «Да еще ради дешевого пиара, чтобы покрасоваться перед камерами», — заключил художник. Ранее стало известно, что Диана Шурыгина обратилась к пластическому хирургу, чтобы восстановить девственность, напоминает «Утро.ру».

Виктор Жуков
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