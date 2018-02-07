22:09 07 февраля 2018 4

Захару Прилепину неожиданно припомнили его участие в событих на Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российского писателя Захара Прилепина отказались селить в гостинице Российского центра науки и культуры в Париже из-за того, что он участвует в сражениях на Донбассе. Причем у французов никаких претензий к нему не было.

Как рассказал на своей странице в Facebook бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в Париж Прилепин вместе с другими российскими писателями прилетел по приглашению организаторов Дней русской книги и русскоязычных литератур. «Пикантность в том, что русского писателя Захара Прилепина отказались селить в гостинице Центра, потому что он принимает участие в событиях на Донбассе. Французы, что самое интересное, не отказались пустить его на свою территорию, не применив к нему никаких санкций, а наше культурное представительство в Париже отказало ему в малой любезности — поселиться в гостинице русского Центра», — рассказывает Ходаковский.

Как отмечает портал Ruposters, отелем Российского центра науки и культуры заведует бывшая супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Екатерина.

Захар Прилепин помимо своего творчества известен так же активным участием в боевых действиях на Донбассе на стороне сепаратистов. В прошлом году он даже был назначен заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом. Сам он называет себя «реальным боевым офицером».