Медведев заявил о деградации экономики Украины

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Ситуация на Украине схожа с Третьим рейхом, заявил Медведев
Ситуация на Украине схожа с Третьим рейхом, заявил Медведев Фото:

На Украине фиксируется серьезный экономический и управленческий коллапс. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«В последние месяцы существования, современная Украина находится в очевидном экономическом и управленческом коллапсе», — передает слова Медведева ТАСС. Он добавил, что кризис сдерживается только внешними вливаниями и милитаристской риторикой. Он отметил, что нынешняя ситуация в Украине напоминает последние месяцы существования Третьего рейха.

После окончания конфликта Украине необходимо будет вернуть долг в 185 млрд долларов, заявлял ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Для этого стране придется восстановить экономику и производство. Азаров отметил, что участие в восстановлении должны принимать украинцы. Евросоюз уже предоставлял Киеву финансовую помощь, например, в марте сумма кредита составила один млрд евро.

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На Украине фиксируется серьезный экономический и управленческий коллапс. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «В последние месяцы существования, современная Украина находится в очевидном экономическом и управленческом коллапсе», — передает слова Медведева ТАСС. Он добавил, что кризис сдерживается только внешними вливаниями и милитаристской риторикой. Он отметил, что нынешняя ситуация в Украине напоминает последние месяцы существования Третьего рейха. После окончания конфликта Украине необходимо будет вернуть долг в 185 млрд долларов, заявлял ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Для этого стране придется восстановить экономику и производство. Азаров отметил, что участие в восстановлении должны принимать украинцы. Евросоюз уже предоставлял Киеву финансовую помощь, например, в марте сумма кредита составила один млрд евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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