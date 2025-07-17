На Украине фиксируется серьезный экономический и управленческий коллапс. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«В последние месяцы существования, современная Украина находится в очевидном экономическом и управленческом коллапсе», — передает слова Медведева ТАСС. Он добавил, что кризис сдерживается только внешними вливаниями и милитаристской риторикой. Он отметил, что нынешняя ситуация в Украине напоминает последние месяцы существования Третьего рейха.
После окончания конфликта Украине необходимо будет вернуть долг в 185 млрд долларов, заявлял ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Для этого стране придется восстановить экономику и производство. Азаров отметил, что участие в восстановлении должны принимать украинцы. Евросоюз уже предоставлял Киеву финансовую помощь, например, в марте сумма кредита составила один млрд евро.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.