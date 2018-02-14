Пенсионерка обвинила в воровстве свою 106-летнюю мать

73-летняя москвичка подала заявление в полицию на свою 106-летнюю мать
В Москве 106-летнюю женщину подозревают в краже денег и документов. Заявление в полицию написала 73-летняя дочь пенсионерки.
Информация о внутрисемейном конфликте была опубликована в telegram-канале Mash. При этом известно, что дочь 106-летней Валентины Герасимовой не может вспомнить, сколько именно денег у нее украла собственная мать. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют столичные полицейские.
Ранее «URA.RU» сообщало о другой семейной драме — речь шла о пенсионерке из Иркутска, зять которой украл у нее 8 млн долларов и 52 квартиры в Майами. Откуда у пенсионерки могли быть такие деньги, пока неизвестно.