Предвыборный штаб Путина рассказал о содержании агитационных роликов своего кандидата

08:45 19 февраля 2018 0

Уже сегодня во всех телевизорах страны Фото: Анна Майорова © URA.RU

С понедельника, 19 февраля, на телеканалах начнут показывать агитационные ролики кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Как заявили в его предвыборном штабе, сам претендент в съемках участия не принимал и получил меньше всех бесплатного эфирного времени.

Основными темами роликов станут укрепление страны, улучшение жизни граждан и социальная справедливость, движение вперед при сохранении традиций, укрепление обороноспособности, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба. В соответствии с законом, ролики получат бесплатное эфирное время на «Первом канале», ВГТРК, ТВЦ, «Общественном телевидении», «Москве 24», канале «360 Подмосковье», а также трехстах региональных каналах. Основным лозунгом кампании остается «Сильный президент — сильная Россия».

Как отмечают в избирательном штабе Владимира Путина, аналогично бесплатное эфирное время получили и остальные кандидаты. У каждого из них времени примерно в четыре раза больше, поскольку они имеют право еще и время, используемое обычно для агитации выдвинувших их партий. Путин же зарегистрирован самовыдвиженцем и подобного преимущества не имеет.

Ранее Владимир Путин отказался от участия в дебатах. Неофициально это объяснялось тем, что ему нет смысла дискутировать с претендентами, которые в сумме не набирают даже четверти его рейтинга.