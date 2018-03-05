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05 марта 2018
04:51  05 марта 2018 0

Погодные условия в Москве задержали вылеты на Урал и в Сибирь

Клипарт, разное. Екатеринбург, аэропорт кольцово, самолет, авиация
К утру понедельника рейсы из Москвы опаздывают не более чем на часФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Снегопады и метели в столичном регионе снова стали причиной массовой задержки и отмены рейсов в московских аэропортах. Как следует из данных онлайн-табло, ситуация нормализовалась лишь к утру понедельника, 5 марта.

Так, по состоянию на вечер воскресенья, в аэропорту Домодедово были отменены 14 рейсов и 13 задержаны, в Шереметьево задержаны 32 рейса, во Внуково три рейса задержаны, передает RT. Ситуация отразилась и на уральских пассажирах. Так, небольшую задержку снегопады вызвали в Кольцово — два самолета прибыли в Екатеринбург с опозданием. С почти часовым опозданием самолеты прибывали в Пермь и другие регионы.

Тем не менее, по состоянию на 5:00 утра рейсы из Москвы с незначительным опозданием прибывают в аэропорты Перми, Тюмени, Кургана, Челябинска и Нижневартовска. Время задержки не превышает одного часа.

Отметим, что накануне в Москве прошел сильный снегопад. По предварительным оценкам, 4 марта стало самым снежным днем столицы за последние 123 года. Сейчас погодный фронт движется в сторону Урала. Уже сегодня он достигнет западного склона Уральского хребта: в Перми синоптики еще накануне предупредили жителей региона о сильном снегопаде. В Екатеринбурге в понедельник ожидается небольшой снег, который будет постепенно усиливаться в течение дня. Снегопады и метели продолжатся и во вторник, 6 марта.

Евгений Александров
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