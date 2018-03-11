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11 марта 2018
14:00  11 марта 2018 0

Преемник Путина, бойкот FIFA-2018, биатлонист и президент на мишке. Главное к этому часу — в подборке «URA.RU»

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин рассказал, кто достоит занять его местоФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Добрый день! Сегодня воскресенье, последний выходной этой недели. И вот главное к этому часу:

Президент РФ Владимир Путин рассказал американскому СМИ о своем преемнике. Он должен укрепить Россию и повести её в светлое будущее. А после признался, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда «несет пургу».

Великобритания призвала своих союзников бойкотировать ЧМ-2018 по футболу из-за истории с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом. В ресторане, где обедали пострадавшие, нашли следы токсичного вещества, а сами жертвы до сих пор в коме.

На митинг в поддержку Павла Грудинина в Москве пришло так мало людей, что его назвали провальным. Политологи рассказали, почему усилия кандидата от КПРФ похожи на имитацию и чем он так раздражает коммунистов.

Эксперты Центробанка рассказали, что ждет россиян в 2018 году. Здесь вся информация о том, какие банки закроют, снизятся ли цены и когда российская ипотека будет стоить, как в Европе.

Уралец рассказал о неизвестных жертвах перевала Дятлова. Оказывается, вместе с погибшими туристами-«дятловцами» в морг привезли останки ещё двоих, но следствие это скрыло.

Норвежский биатлонист поехал в Тюмень на этап Кубка мира в футболке с Путиным на медведе. Россияне оценили выходку иностранного спортсмена.

Надежда Банникова
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