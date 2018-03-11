09:22 11 марта 2018 4

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен отправился на этап Кубка мира в Тюмень в футболке с Владимиром Путиным, сидящем на медведе. Российские пользователи Instagram оценили выбор спортсмена и предположили, что на границе норвежцу не понадобится виза.

«Все готово для завершения сезона в России», — подписал фотографию Кристиансен. Снимок набрал 1 500 лайков и свыше 200 комментариев. Россияне поблагодарили спортсмена за смелость и чувство юмора. «Есть там спортсмены с мозгом», «За одну минуту влюбил в себя всю Россию», «Приятно видеть, что у человека все в порядка с чувством юмора. Точно получит поддержку от российских фанатов биатлона», «Осталось только жену русскую взять», «В такой футболке и виза не нужна», — отмечают подписчики норвежского спортсмена.

Этап Кубка мира по биатлону пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Часть западных спортсменов на протяжении последнего года призывала Международный союз биатлонистов (IBU) запретить России проведение соревнования из-за допингового скандала. От участие в российском этапе уже отказались спортсмены из Канады, США, Швеции и Словении. Шведский спортсмен Себастьян Самуэльссон заявил, что выступления в России невозможны из-за отсутствия «функционирующей антидопинговой организации», напоминает «Русская планета».