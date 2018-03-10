20:02 10 марта 2018 6

Организаторы не в восторге от кандидата, считают эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Провал московского митинга в поддержку кандидата в президенты Павла Грудинина говорит о том, что ему так и не удалось получить поддержку у избирателей, считают политологи. Причин тому, по их мнению две: кандидат так и не смог сформулировать внятную повестку, и при этом самим фактом своего выдвижения от КПРФ раздражает коммунистов, в результате чего поставил партию на грань раскола.

Как отмечают эксперты, то, что на митинг в поддержку Грудинина в Москве пришло лишь 700 человек — само по себе означает полный провал кампании кандидата от КПРФ. «В прошлом у КПРФ бывали митинги по 5-7, даже 10 тысяч человек, — отмечает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. — Они в прошлом, по крайней мере, в контексте кампании Грудинина. Поэтому ничего удивительного нет, что тут 700 человек пришло, сами организаторы, кстати, и насчитали столько. Да и достаточно посмотреть фото, чтобы убедиться».

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов обратился к цифрам, которые удавалось набрать лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. «Если вспомнить митинги Зюганова 5-6 лет назад, то на одном было три тысячи человек, на другом — восемь тысяч. Это несопоставимо, провал в десять раз. И на самом деле собрать протестный митинг в Москве всегда было легко, коммунисты могли рассчитывать и на 20 тысяч человек, если бы мобилизовали свой партийный актив», — подчеркнул он. Эксперт добавил, что организатором митингов и у Зюганова, и у Грудинина выступает оппозиционер Сергей Удальцов, то есть в части технологии сбора избирателей никаких изменений нет — вопрос именно в персоне.

По мнению наблюдателей, в первую очередь результат митинга говорит о том, что в самой партии созрел серьезный протест против собственного кандидата. «Есть определенный общий диссонанс: внутри партии выросло полно своих молодых перспективных лидеров, кто мог бы соответствовать масштабу выборов. Однако руководство решило „отдать номинацию“ стороннему человеку, конечно в партии об этом говорят и она на грани раскола. У людей там нет желания участвовать в этой кампании, сами организаторы среднего звена не в восторге от кандидата», — пояснил Алексей Мартынов.

Фактически же, по словам политологов, речь идет о том, что кандидат от КПРФ полностью провалился. «Грудинин сворачивает свою избирательную кампанию. Поддержки среди ядерного электората у него нет, а возможно, что и руководство в самой партии не хочет, чтобы он показал результаты, близкие к Зюганову, и работает „через силу“, — считает Вячеслав Смирнов. — Да и сам кандидат оказался не таким сильным, как казалось на старте». Как отмечают эксперты, раздражение у коммунистов вызывает и тот факт, что Грудинин изначально лишь имитировал избирательную кампанию, не вложившись в нее ни деньгами, ни организационно. «То ли потому, что считает, что это коммунисты должны ему платить, то ли потому, что изначально не верил в победу и лишь имитировал избирательную кампанию», — рассуждает Смирнов. Алексей Мартынов также заявил о кризисе в «левом движении»: «КПРФ, мне кажется, вообще с трудом переживет эти выборы, эту кампанию. Чем все это дальше закончится — сказать сложно. Но то, что КПРФ больше не флагман левого движения — это точно. Как будет теперь дальше развиваться ситуация — это отдельный драматический сюжет, который мы будем наблюдать после выборов».

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Помимо Павла Грудинина в кампании участвуют еще семь кандидатов. В том числе: Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), а также действующий глава государства Владимир Путин, который участвует в качестве самовыдвиженца.