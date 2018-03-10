15:01 10 марта 2018 6

Мероприятие посетили около 700 сторонников Павла Грудинина ФОТО: пресс-служба ГУ МВД Москвы

Московский митинг в поддержку кандидата президенты России от КПРФ Павла Грудинина сегодня, 10 марта, завершился полным фиаско. Несмотря на поддержку мероприятия со стороны различных левых и патриотических объединений, на площади собралось всего несколько сотен человек.

Помимо КПРФ митинг под лозунгом «Грудинин — наш президент» был поддержан «Левым фронтом», Союзом советских офицеров, а также представителями ПДС НЦПР и «Комсомола». Согласно пресс-релизу мероприятия, акция проводилась под лозунгами о достойной жизни, честных выборах и социальной справедливости. Коммунисты ожидали, что послушать речь директора совхоза имени Ленина придут как минимум пять тысяч человек, но в реальности все вышло иначе. По официальным данным ГУ МВД Москвы, на митинг собралось 700 человек.

По мнению генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, такой итог предвыборной кампании кандидата от КПРФ был предсказуем, поскольку Грудинин изначально не смог предложить избирателю внятной картины будущего, которая бы могла принести ему дополнительные очки в предвыборной гонке. «Внятной программы у Грудинина быть не могло: новый Октябрь сейчас никому не нужен, а без этого невозможен возврат к советским идеалам, о которых он говорит. Призывать к топору бизнесмен-миллиардер народ тоже не будет, поскольку сам может под этот топор попасть», — отметил собеседник «URA.RU»



Политолог уверен, что Грудинин изначально занял неверную позицию, строя свой образ на отрицании всего, что делает действующая власть. Вместо этого кандидату от КПРФ логичнее было найти собственные позитивные решения актуальных для россиян проблем, но этого сделано не было. «Левые идеи популярны в обществе, но не настолько, чтобы люди пошли поддерживать Грудинина просто потому, что он коммунист», — добавил Журавлев.



Президентские выборы пройдут в России 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит проголосовать за одного из восьми кандидатов. Помимо Ксении Собчак («Гражданская инициатива») за высший пост в стране будут бороться: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ) Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»). Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца, напоминает портал VSE42.Ru.