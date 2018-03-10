{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 марта 2018
15:01  10 марта 2018 6

На митинг Грудинина в Москве пришло в пять раз меньше людей, чем ожидалось. ФОТО

Мероприятие посетили около 700 сторонников Павла ГрудининаФОТО: пресс-служба ГУ МВД Москвы
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Московский митинг в поддержку кандидата президенты России от КПРФ Павла Грудинина сегодня, 10 марта, завершился полным фиаско. Несмотря на поддержку мероприятия со стороны различных левых и патриотических объединений, на площади собралось всего несколько сотен человек.

Помимо КПРФ митинг под лозунгом «Грудинин — наш президент» был поддержан «Левым фронтом», Союзом советских офицеров, а также представителями ПДС НЦПР и «Комсомола». Согласно пресс-релизу мероприятия, акция проводилась под лозунгами о достойной жизни, честных выборах и социальной справедливости. Коммунисты ожидали, что послушать речь директора совхоза имени Ленина придут как минимум пять тысяч человек, но в реальности все вышло иначе. По официальным данным ГУ МВД Москвы, на митинг собралось 700 человек.

По мнению генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, такой итог предвыборной кампании кандидата от КПРФ был предсказуем, поскольку Грудинин изначально не смог предложить избирателю внятной картины будущего, которая бы могла принести ему дополнительные очки в предвыборной гонке. «Внятной программы у Грудинина быть не могло: новый Октябрь сейчас никому не нужен, а без этого невозможен возврат к советским идеалам, о которых он говорит. Призывать к топору бизнесмен-миллиардер народ тоже не будет, поскольку сам может под этот топор попасть», — отметил собеседник «URA.RU»

Политолог уверен, что Грудинин изначально занял неверную позицию, строя свой образ на отрицании всего, что делает действующая власть. Вместо этого кандидату от КПРФ логичнее было найти собственные позитивные решения актуальных для россиян проблем, но этого сделано не было. «Левые идеи популярны в обществе, но не настолько, чтобы люди пошли поддерживать Грудинина просто потому, что он коммунист», — добавил Журавлев.

Президентские выборы пройдут в России 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит проголосовать за одного из восьми кандидатов. Помимо Ксении Собчак («Гражданская инициатива») за высший пост в стране будут бороться: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ) Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»). Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца, напоминает портал VSE42.Ru.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров