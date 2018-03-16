Эксперт назвал сроки появления на Западе танка, подобного «Армате»

04:04 16 марта 2018 0

В Т-14 были воплощены принципиально новые для бронетехники конструкторские решения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Западным государствам потребуется 3-5 лет, чтобы создать собственный танк, схожий по своим характеристикам с новейшим российским Т-14 «Армата». Об этом заявил капитан Штефан Бюлер из швейцарской Ассоциации офицеров бронетанковых войск.

Эксперт, близко знакомый с тонкостями эксплуатации бронетехники, пришел к выводу: в Т-14 нет никаких революционных решений, однако уже известные технологии были использованы так, что машина получила принципиально новые возможности, пишет «Экономика сегодня».

Главным достоинством новейшего российского танка Бюлер назвал необитаемую орудийную башню — как передает телеканал 360, за счет такой компановки размеры машины значительно уменьшились, а это положительно сказалось на маневренности машины. Кроме того, «Армата» имеет значительный запас для дальнейшей модернизации.

По словам танкиста, наилучшим при разработке бронетехники нового поколения является прагматический подход — выпуск машины, которая будет доводиться до совершенства в ходе практических испытаний и выявленных недостатков. «Предпочтительнее добиться реального 80-процентного решения и оптимизировать его после испытаний, чем создавать 100-процентного «бумажного тигра», — цитирует слова офицера РИА «Новости».

Напомним, ранее свое мнение об «Армате» высказали американские танкисты. как писало «URA.RU» военные из США охарактеризовали Т-14 как абсолютно безопасный для экипажа танк, однако были удивлены конструкторским решением сделать заряжание 125-мм пушки автоматическим: «вышло слишком наворочено».

Отметим, танк Т-14 «Армата» является полностью российской разработкой и представляет тяжелую бронемашину третьего поколения. На универсальной платформе планируется выпускать не только танки, но и тяжелые БМП, инженерные машины, а также боевые машины поддержки танков (БМПТ).