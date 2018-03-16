{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,02
Динамика за 2 недели
Евро 70,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 марта 2018
15 марта 2018
04:04  16 марта 2018 0

Эксперт назвал сроки появления на Западе танка, подобного «Армате»

RAE-2015. Второй день. Нижний Тагил, танк, армата
В Т-14 были воплощены принципиально новые для бронетехники конструкторские решенияФото: Александр Мамаев © URA.RU

Западным государствам потребуется 3-5 лет, чтобы создать собственный танк, схожий по своим характеристикам с новейшим российским Т-14 «Армата». Об этом заявил капитан Штефан Бюлер из швейцарской Ассоциации офицеров бронетанковых войск.

Эксперт, близко знакомый с тонкостями эксплуатации бронетехники, пришел к выводу: в Т-14 нет никаких революционных решений, однако уже известные технологии были использованы так, что машина получила принципиально новые возможности, пишет «Экономика сегодня».

Главным достоинством новейшего российского танка Бюлер назвал необитаемую орудийную башню — как передает телеканал 360, за счет такой компановки размеры машины значительно уменьшились, а это положительно сказалось на маневренности машины. Кроме того, «Армата» имеет значительный запас для дальнейшей модернизации.

По словам танкиста, наилучшим при разработке бронетехники нового поколения является прагматический подход — выпуск машины, которая будет доводиться до совершенства в ходе практических испытаний и выявленных недостатков. «Предпочтительнее добиться реального 80-процентного решения и оптимизировать его после испытаний, чем создавать 100-процентного «бумажного тигра», — цитирует слова офицера РИА «Новости».

Напомним, ранее свое мнение об «Армате» высказали американские танкисты. как писало «URA.RU» военные из США охарактеризовали Т-14 как абсолютно безопасный для экипажа танк, однако были удивлены конструкторским решением сделать заряжание 125-мм пушки автоматическим: «вышло слишком наворочено».

Отметим, танк Т-14 «Армата» является полностью российской разработкой и представляет тяжелую бронемашину третьего поколения. На универсальной платформе планируется выпускать не только танки, но и тяжелые БМП, инженерные машины, а также боевые машины поддержки танков (БМПТ).

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров