Военные США признали уральский танк «Армата» «мощной боевой машиной»

Американские танкисты с базы Форт-Блисс признали российский танк «Армата» мощной современной машиной, готовой составить серьезную конкуренцию другим танкам всех армий мира. Военные согласились дать комментарий Business Insider только на условиях анонимности, поскольку боятся быть обвиненными в непатриотичности.
Члены экипажа американского Abrams назвали Т-14 «Армата» необычно автоматизированной машиной, совершенно безопасной для экипажа, сообщает Федеральное агентство новостей. Однако военных США удивила 125-миллиметровая пушка танка, которую, на взгляд американцев, проще заряжать вручную. «Мне кажется, русские обычно делают оружие типа автомата Калашникова: брось его в грязь — он будет работать. А здесь, я думаю, они увлеклись, вышло слишком наворочено», — утверждают американцы.
Ранее представители Минобороны рассказывали, почему «Армата» превосходит все отечественные и зарубежные аналоги. Например, создателям танка, собираемого в Нижнем Тагиле, удалось разрешить вопрос загрузки тяжелого боекомплекта. Но американцы вместе с высокой оценкой «Арматы» выразили сомнение относительно автоматизации танка, указав, что при такой высокой технологичности ниже вероятность починить танк прямо во время боя, отмечает Nation News.