10:11 17 марта 2018 0

Ее обвинили в высокомерии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывшая девушка рэпера Тимати, тюменская модель Алена Шишкова пожаловалась на то, что быстро теряет вес. По ее словам, любой пропуск приема пищи сразу отражается на весах.

«Дорогие мои подписчики! Подскажите, пожалуйста, кузнечику… Как набрать вес?! P. S. Много есть не могу, не хочу, не влезает)) Питаюсь правильно…люблю вкусную и полезную пищу. Пропустив случайно любой приём пищи, теряю к вечеру», — написала она на своей странице в соцсети.

«Зачем вес набирать??? Это тяжело и неуютно», «Надо спросить совет у нынешней вашего бывшего, она ж книжку даже написала», — советуют в комментариях. «Любопытно, мисс Алена, вы сами осознаете, что ваше сообщение пронизано высокомерием и кричит „смотрите я люблю только фрукты и овощи, как это модно, а не просьбу помощи“. Вы в принципе можете умереть от анорексии, чем меньше таких людишек, тем лучше», — раскритиковала пост неизвестная хейтерша.

Ранее сообщалось, что лицо лейбла Black Star снял Шишкову в своем последнем клипе на песню «Демоны». В ролике также появился его друг и бизнесмен Олег Тиньков, пишет агентство Nation News.

В 2014 году у Тимати и Шишковой родилась дочь Алиса. На тот момент они уже встречались два года. Разлад в отношениях произошел в 2015 году, когда стало известно, что все свободное время вторая вице-мисс России 2012 проводит с вратарем «Динамо» Антоном Шуниным.