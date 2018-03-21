Визовые центры Польши в России приостанавливают работу

17:05 21 марта 2018 0

Попасть в Польшу стало труднее Фото: PxHere

Визовые центры Польши в регионах России сегодня, 21 марта, приостановили свою работу. 22 марта это коснется и московских центров. По данным Российского союза туриндустрии, приостановка работы визовых центров вызвана техническими причинами, сама Польша ситуацию не комментирует.

Начиная с сегодняшнего дня (для Москвы — с 23 марта), офисы польских визовых центров будут работать только на выдачу готовых паспортов, сообщает «Национальная служба новостей». Теперь для получения заявлений на Шенгенскую и национальную визы нужно обращаться в консульский отдел посольства, предварительно зарегистрировавшись — свободного приема граждан не будет, пишет телеканал 360.

В прошлом году, как передавало «URA.RU», у уральцев начались проблемы с получением испанских виз. Один из визовых центров Испании на Урале испытал затруднения в работе после смены оператора и в связи с нехваткой кадров.