Никас Сафронов рассказал, что мешает помириться Джигарханяну и Цымбалюк-Романовской

08:40 23 марта 2018 0

Бывшие супруги могут помириться, если общественность оставит их в покое Фото: Виталина Цымбалюк-Романовская, Instagram

Известный российский художник Никас Сафронов, который является давним другом семьи Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, рассказал об условиях для примирения между бывшими супругами. Сафронов считает, что неутихающему конфликту поспособствовала популярность самого Джигарханяна.

«Они попали в эту сложную ситуацию больше из-за популярности Армена Борисовича. Если бы он не был таким известным на всю Россию человеком, то, скорее всего, эта история давно бы закончилась, и в большей вероятности позитивно, то есть, примирением», — цитируют Никаса Сафронова «Дни.ру». По его словам, в конфликт между Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской вмешалось много посторонних людей, в том числе авантюристы со своими меркантильными интересами.

Никас Сафронов также рассказал, что за все 15 лет знакомства с этой семьей у него ни разу не возникало подозрений по поводу искренности как самого Джигарханяна, так и его жены. «Что я могу сказать о Виталине? Что она далеко не глупая девушка. Но при всем этом простая и сердечная. Очень сентиментальная. Глубоко порядочная. Бесконечно трогательная и преданная своему мужу», — сказал Сафронов, характеризуя Цымбалюк-Романовскую. По его мнению, бывшие супруги вполне могут помириться, если общественность на какое-то время оставит их в покое.