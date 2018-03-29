В России уточнили срок введения продуктовых карточек

17:54 29 марта 2018 0

Продовольственными карточками собираются поддержать малоимущих граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минпромторг рассчитывает ввести продовольственные карточки для помощи малоимущему населению в ближайшее время. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

«Для нее (программы продовольственной помощи — прим. ред.) требуется серьезный бюджет, мы об этом говорили, цифры назывались, к сожалению, такой возможности нет. Я очень надеюсь на то, что мы в ближайшее время ее запустим, вроде как большинство согласований пройдено», — цитирует Евтухова агентство RNS. При этом ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил о том, что продуктовые карточки введут в действие в 2019 году.

Программа продовольственной помощи предполагает, что малоимущим гражданам на карты «Мир» будут перечислять средства в виде бонусов и баллов. На них можно будет приобретать необходимую продукцию отечественного производства — овощи и фрукты, молочные продукты, а также мясо и рыбу, отмечает портал «Утро.ру». Таким образом планируется адресно поддержать действительно нуждающихся — их списки будут формировать в регионах.