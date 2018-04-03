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03 апреля 2018
02 апреля 2018
10:24  03 апреля 2018 0

«Чудом выжившего» в катастрофе Ан-148 пассажира уличили во лжи. ВИДЕО

«Счастливчик» оказался обманщикомФОТО: Максим Коломейцев, «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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Авиакомпания «Саратовские авиалинии» сообщила, что сочинец Максим Коломейцев не бронировал билеты на рейс Москва —Орск 11 февраля. «Счастливчик» оказался обманщиком. Об этом сообщается в «Первой передаче» на НТВ.

В программе (с 16-й по 19-ю минуту) уличается «чудом выживший» бизнесмен из Сочи, который якобы перед катастрофой самолета АН-148 в Подмосковье СМИ сдал свой билет на этот рейс. Ранее Коломейцев рассказывал, что за пару дней до вылета передумал лететь и потому выжил.

В авиакомпании «Саратовские авиалинии» на запрос ответили, что Коломейцев на рейс Москва — Орск, вылетавший 11 февраля из Домодедово, не регистрировался. Уличенный во лжи бизнесмен отрицал, что придумал эту историю ради пиара. Впрочем, доказательств своей правоты — оплаченный счет-выписку из банка или сам авиабилет он так и не нашел. О причинах, побудивших его пойти на обман, «счастливчик» нашему агентству оперативно не ответил.

Вылетевший из Домодедово самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье 11 февраля. На борту находился 71 человек. В чудовищной авиакатастрофе никто не выжил.

Наталья Михалева
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