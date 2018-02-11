22:16 11 февраля 2018 4

В Оренбурге люди несут цветы и свечи к памятнику Чкалова на Беловке Фото: паблик «Подслушано Оренбург», «ВК»

Расследование чудовищной авиакатастрофы в Подмосковье продолжается в режиме нон-стоп. Место падения Ан-148, на котором из Домодедово в Орск Оренбургской области летели 65 пассажиров и шесть членов экипажа, оцеплено и залито светом прожекторов, спасатели и поисковики будут работать круглосуточно. На месте ЧП находится председатель СКР Александр Бастрыкин. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг вылетел в Орск для оказания помощи родственникам погибших.

Работы на месте катастрофы начались еще при свете Фото: группа «Подслушано Оренбург», ВК

Уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) передано Главному управлению по расследованию особо важных дел Следственного комитета. Следователи работают на месте происшествия, а также в Саратове, Орске, Оренбурге и в аэропорту Домодедово, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР. Изымаются документы, ведутся допросы персонала аэропорта, которые готовили и выпустили лайнер в небо. Правоохранители обещают проверить все версии причин авиакатастрофы.

Пока, напомним, в СМИ и соцсетях озвучивались несколько вероятных причин: самолет якобы не обработали антиобледенительными реагентами либо он столкнулся в воздухе с почтовым вертолетом. Последнюю уже успели косвенно опровергнуть в МЧС: обломков других летательных аппаратов на месте катастрофы не обнаружено.

Так выглядит Ан-148 Фото: группа «Подслушано Орск», «ВК»

На форуме летчиков обсуждают также вариант с терактом: поднявшийся на высоту 2 километров самолет достиг земли всего за полминуты — даже при отказе двух двигателей машина должна была перейти в планирующий полет и задержаться в воздухе на больший срок. Свидетели успели рассказать журналистам, что слышали громкий хлопок и видели пламя на корпусе падающего лайнера. Telegram-канал MASH утверждает, что предварительной причиной называют отказ и последующий взрыв одного из двигателей. Возможно, какой-то свет прольют на ситуацию данные бортовых самописцев: один «черный ящик», как сообщает RT, уже нашли на месте ЧП.

Достоверно известно лишь одно: все, кто был на борту, погибли. В их числе трое детей в возрасте от 5 до 17 лет. Среди жертв также супруга бывшего заместителя главы Орска Василия Козупицы, сообщил «URA.RU» источник в правительстве Оренбургской области. По информации телеканала 360, на борту находился также гражданин Швейцарии, который летел на запуск новой установки на завод «Орскнефтеоргсинтез». МЧС РФ опубликовало список погибших. Жертв могло оказаться и больше. Как утверждает telegram-канал MASH, обломки самолета упали буквально в десятках метров от домов от жилых домов. Кроме того, один из пассажиров — сочинец Максим Коломейцев, — сдал билет, чтобы отметить день рождения с друзьями.

Часть украинцев в восторге от происшедшей трагедии

В Россию поступают слова сочувствия из-за рубежа. Соболезнования уже выразили президенты Испании, Болгарии, Литвы и правительство Германии. Президент Владимир Путин, который намеревался провести в Сочи переговоры с лидером Палестины, отменил поездку и остался в Москве. Лишь в украинских соцсетях царит настоящая эйфория.

Родные и близкие погибших вылетели спецрейсом из Оренбургской области в Москву. Страховая компания выплатит семья двухмиллионную компенсацию, причем по сто тысяч рублей — незамедлительно. Кроме того, додственники погибших получат от властей Подмосковья по 1 млн рублей дополнительно, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В понедельник, 12 февраля, в Оренбургской области будет объявлен траур по жертвам крушения Ан-148.

Спасатели работают на месте крушения