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05 апреля 2018
04 апреля 2018
23:15  04 апреля 2018 0

Фонду президентских грантов исполнился год. На лучшие проекты потратили 6,6 млрд

Заседание Фонда президентских грантов. Москва, фонд президентских грантов
Фонд открылся по указу президентаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Фонду президентских грантов исполнился один год. Российский лидер Владимир Путин поручил обеспечение грантовой поддержки некоммерческих организаций единому оператору 3 апреля 2017 года.

За это время процедуру подачи заявок на гранты перевели в электронную форму и значительно упростили. За год работы фонд провел два конкурса и принял заявки на участие в третьем. В прошедших конкурсах принял участие 25241 проект от 13796 некоммерческих организаций. По итогам двух конкурсов в 2017 году фонд выделил грантов на общую сумму более 6,6 млрд рублей на реализацию 3213 проектов. Впервые в истории победители представляют все регионы страны. Существенно возрос и эффект от реализации проектов в социальной сфере.

В 2018 году по распоряжению главы государства объем средств фонда увеличили до 8 млрд рублей. «За год создана прозрачная и объективная система оценки проектов, опирающаяся на сообщество из 802 экспертов, четкие критерии и понятные правила экспертизы. Хочется поблагодарить членов объединенного экспертного совета, экспертов и, конечно, команду фонда за результаты, которых удалось добиться всего за один год», — отметил председатель объединенного экспертного совета Андрей Клепач.

«Один год — это, конечно, повод осмыслить как-то, что получилось, так и то, что еще предстоит сделать. Сейчас нужно смотреть вперед, донастроить систему мониторинга проектов и оценки социального эффекта от их реализации, помочь нашим успешным грантополучателям интегрироваться в работу по решению вопросов регионального и местного значения, вовлекать молодежь, задач у фонда много», — заявил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Ксения Томашова
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