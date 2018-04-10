{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,57
Динамика за 2 недели
Евро 71,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 апреля 2018
11:50  10 апреля 2018 0

МЧС снова обследует место крушения Ан-148, где два месяца пролежали останки

Спасатели дополнительно обследуют место катастрофыФото: сайт МЧС России
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
все новости сюжета

Сотрудники МЧС еще раз обследуют место крушения самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», который разбился в Подмосковье. Утром 10 апреля для этого к месту падения воздушного судна прибыла дополнительная группировка спасателей Ногинского спасательного центра МЧС России.

Ожидается, что на место приедут родственники погибших, губернатор Оренбургской области и начальник Главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин, передает ТАСС. Он расскажет жителям о мерах, которые принимаются для поиска останков тел и личных вещей погибших.

Ранее родственники жертв авиакатастрофы потребовали отдать им останки близких, чтобы захоронить их. По мнению семей погибших, все экспертизы уже должны были быть проведены. Однако, как писало «URA.RU», дочь погибшей на борту Ан-148 женщины нашла на месте падения самолета вещи погибших пассажиров и фрагменты человеческих тел. Она обратилась в СК, но на следующий день территория не была оцеплена. Девушка записала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, передавал портал Vse42.ru.

Cамолет Ан-148, следовавший из московского аэропорта «Домодедово» в Орск, потерпел крушение в районе деревни Аргуново 11 февраля. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. После катастрофы Росавиация предложила компании «Саратовские авиалинии» добровольно подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта, сообщало «Федеральное агентство новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров