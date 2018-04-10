МЧС снова обследует место крушения Ан-148, где два месяца пролежали останки

Сотрудники МЧС еще раз обследуют место крушения самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», который разбился в Подмосковье. Утром 10 апреля для этого к месту падения воздушного судна прибыла дополнительная группировка спасателей Ногинского спасательного центра МЧС России.
Ожидается, что на место приедут родственники погибших, губернатор Оренбургской области и начальник Главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин, передает ТАСС. Он расскажет жителям о мерах, которые принимаются для поиска останков тел и личных вещей погибших.
Ранее родственники жертв авиакатастрофы потребовали отдать им останки близких, чтобы захоронить их. По мнению семей погибших, все экспертизы уже должны были быть проведены. Однако, как писало «URA.RU», дочь погибшей на борту Ан-148 женщины нашла на месте падения самолета вещи погибших пассажиров и фрагменты человеческих тел. Она обратилась в СК, но на следующий день территория не была оцеплена. Девушка записала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, передавал портал Vse42.ru.
Cамолет Ан-148, следовавший из московского аэропорта «Домодедово» в Орск, потерпел крушение в районе деревни Аргуново 11 февраля. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. После катастрофы Росавиация предложила компании «Саратовские авиалинии» добровольно подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта, сообщало «Федеральное агентство новостей».