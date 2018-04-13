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13 апреля 2018
12 апреля 2018
Главные новости Москвы
05:08  13 апреля 2018 0

Правительство ежегодно будет тратить на колонии и тюрьмы менее семи миллиардов

Интервью с Людмилой Литвиновой. Екатеринбург, операционная, операция, лечение, медицина, клиника, процедурная, больница
В рамках программы также предполагается реконструкция лечебно-профилактических учрежденийФото: Анна Майорова © URA.RU

Российское правительство утвердило Федеральную целевую программу (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018—2026 годы)». Из федерального бюджета на ее финансирование собираются выделить более 54,943 миллиардов рублей, то есть в среднем 6,8 млрд в год. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

«Программа направлена на приведение следственных изоляторов и исправительных, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждений в соответствие с российским законодательством и международными стандартами», — цитирует ТАСС пояснение к документу.

Отмечается, что в рамках данной программы предполагается реконструкция следственных изоляторов, медицинских частей, пунктов здравоохранения, лечебных корпусов, больниц. Помимо них создадут дополнительные рабочие места для осужденных к лишению свободы.

Отметим, идея полного реформирования российской пенитенциарной системы активно начала продвигаться в годы руководства ФСИН России Александром Реймером. Тем не менее, на реализацию «Концепции развития уголовно исполнительной системы», предполагавшей создание в стране системы исправительных учреждений европейского типа, средств не нашлось. Сам Реймер в итоге был осужден за мошенничество в особо крупном размере — средства, выделяемые на реформу системы наказаний без лишения свободы присваивались руководителями через закупки оборудования по необоснованно завышенным ценам.

Александр Черноскутов
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