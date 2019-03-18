Шнуров назвал свое назначение в Госдуму проявлением старческого маразма

Шнуров считает свою работу в Госдуме «естественным проявлением старости» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер музыкальной группы «Ленинград» считает свое назначение в общественный совет при комитете Госдумы по культуре проявлением старческого маразма. Об этом артист заявил в интервью российскому журналисту Алексею Пивоварову. Беседа опубликована на youtube-канале «Редакция».

Пивоваров спросил у музыканта, считает ли он свое согласие на работу в Госдуме признаком старости. «А почему бы не поболеть этим в полной мере и во всей красоте старческим маразмом? Это же классно! И гораздо естественнее, чем какой-то молодящийся … [странный человек], который ходит в шортиках в 80 лет», — ответил Шнуров на вопрос журналиста.

Скандального музыканта включили в общественный совет при комитете Госдумы по культуре в конце февраля, напоминает «Национальная служба новостей». Как отмечает телеканал 360, также в состав комиссии вошли митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и народный артист России дрессировщик Эдгард Запашный.