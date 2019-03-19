Минфин хочет отказать ученым в финансировании сотрудничества с другими странами

РАН может остаться без денег на международные проекты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство финансов России предварительно сообщило Российской академии наук (РАН) об отказе финансировать программы международного сотрудничества. Об этом журналистам рассказал вице-президент академии Юрий Балега.

По его словам, в РАН пока не получили официального письма, однако ведомство якобы уже намекнуло, что денег не даст. В министерстве считают, что академия «недостаточно проработала нормативно-правовую базу», пишет РБК. Речь, как отметил Балега, идет о получении от властей 1 млрд рублей. РАН хотело потратить 500 млн на международную деятельность и еще 500 млн — на популяризацию науки и разработку плана научно-технологического развития РФ.

Тем не менее, в министерстве не поняли, куда именно пойдут деньги и как они потом будут распределяться. Сейчас РАН ожидает официального ответа Минфина. Также ученые намерены обсудить этот вопрос с Минэкономразвития и Минобрнауки.